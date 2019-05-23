В Саратове замначальника отдела миграции прописал в своем жилище иностранку за взятку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-23T10:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове отдел по расследованию особо важных дел возбудил дело в отношении замначальника отдела по вопросам миграции одного из районных отделов полиции Саратова. Его обвиняют в получении взятки и фиктивной прописке иностранца в РФ.

- Следствие считает, что 20 февраля 2019 года правоохранитель получил от гражданки другого государства 10 тыс. рублей. За эти деньги он должен был поставить ее на учет в своем жилище, где она не собиралась жить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В течение следующих семи дней мужчина сказал подчиненному сделать прописку иностранке, что инспектор и сделал, дав женщине разрешение на временное проживание.

Также замначальника является подозреваемым во взяточничестве в крупном размере. В марте он потребовал от иностранца 220 тыс. рублей за регистрацию взяткодателя и его семьи по месту жительства и за получение ими гражданства РФ. Мужчина успел получить всего 40 тыс. рублей и был задержан правоохранителями.

Расследование продолжается.

В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из ОВД и он понесет наказание в соответствии с законом.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU