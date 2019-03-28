Замначальника отдела полиции Саратова задержали за взятку от иностранца

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-28T11:16:54+03:00

По версии следствия, он требовал 220 тыс. рублей за регистрацию в Саратове

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В Саратове сотрудника полиции заподозрили в получении крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, возбуждено дело в отношении замначальника отдела по вопросам миграции отдела полиции №5 Алексея Лупанова.

Следствие полагает, что в марте 2019 года он потребовал от иностранца 220 тыс. рублей за регистрацию его и членов семьи по месту жительства в Саратове.

Гражданин сперва согласился, но позже сообщил в правоохранительные органы. Поэтому передача денег проходила под контролем оперативников в два этапа — по 20 тыс. рублей — после этого подозреваемый был задержан.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ и отдела собственной безопасности ГУ МВД.

В ГУ МВД отметили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU