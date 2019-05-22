Судебный пристав в Саратовской области присваивал деньги должников и не брезговал взяткой

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-22T09:43:33+03:00

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Следователи СУ СКР в Аткарском районе Саратовской области направили в суд уголовное дело пристава-мошенника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону, он обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконные действия и в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

По версии следствия, в мае 2017 года 28-летний пристав-исполнитель отдела по Аткарскому и Екатериновскому районам саратовского УФССП получил 60 тыс. рублей от местной жительницы, за то, что не стал накладывать арест на ее машины. У женщины была задолженность перед банком, и вознаграждение предназначалось приставу за отмену запрета на проведение регистрационных действий с транспортными средствами должницы.

В августе 2017 года пристав сообщил должнику, что 100 тыс. рублей, которые он у него требует, будут перечислены в счет погашения задолженности. Получив деньги, злоумышленник даже изготовил подложное постановление об окончании исполнительного производства, а всю сумму присвоил себе.

Помимо этого, в ноябре 2017 года тот же пристав украл 3 тыс. рублей из дела об уплате алиментов, при этом заверил должника, что деньги перечислены в счет погашения задолженности.

Вину свою он признавать отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU