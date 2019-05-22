Украденным шампуням быстро нашли покупателей на улицах Саратова
Воры вынесли из магазина 36 флаконов и продали их тут же за полцены
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Из сетевого магазина на Шелковичной в Октябрьском районе Саратова днем 20 мая украли 36 флаконов шампуней разных марок. С заявлением об этом обратилась в полицию директор торговой точки, которая сообщила, что это сделали двое неизвестных мужчин. Общую стоимость похищенного оценили в 8 272 рубля.
Патрульными постовой службы УМВД в отдел уголовного розыска оперативно доставили 19-летнего ранее судимого за кражу молодого человека и его 16-летнего подельника.
Похищенное у молодежи не изъяли, они заявили, что все шампуни продали неизвестным на улице за 4 тыс. рублей.
Заведено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU