Украденным шампуням быстро нашли покупателей на улицах Саратова

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-22T09:38:39+03:00

Воры вынесли из магазина 36 флаконов и продали их тут же за полцены

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Из сетевого магазина на Шелковичной в Октябрьском районе Саратова днем 20 мая украли 36 флаконов шампуней разных марок. С заявлением об этом обратилась в полицию директор торговой точки, которая сообщила, что это сделали двое неизвестных мужчин. Общую стоимость похищенного оценили в 8 272 рубля.

Патрульными постовой службы УМВД в отдел уголовного розыска оперативно доставили 19-летнего ранее судимого за кражу молодого человека и его 16-летнего подельника.

Похищенное у молодежи не изъяли, они заявили, что все шампуни продали неизвестным на улице за 4 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU