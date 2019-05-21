На эллингах, куда перевозят лодочников из Саратова, еще устраняются недоработки
На новых эллингах, которые построены в поселке Юриш, не все недоработки еще исправлены, сообщили в мэрии Саратова. Но при этом переезд лодочников уже начался, чтобы освободить от их баз Новую набережную в Саратове.
Базы «Маяк», «Дельфин» и «Мукомол» уже начали перевозить лодки. Параллельно ведется доработка подъемного механизма и спусков, проведено дноуглубление. подготавливается пост охраны.
Выезжавший в поселок Юриш, заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко заметил, что городские власти ищут пути решения для проблем, которые возникают в процессе переезда и оказывают всяческое содействие, — отметил Максим Сиденко.
ИСТОЧНИК KP.RU