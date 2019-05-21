Нашлись еще два подрядчика для ремонта дорог в Саратове
В Саратове подвели итоги аукционов на ремонт дорог. Были выбраны еще два подрядчика.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, асфальт в 2019 году будут менять в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, АО «Трасса» будет чинить асфальт на улицах Клочкова (от Политехнической жл кольца трамвая №10), Зои Космодемьянской, Моисеева, Щорса и Сызранская (от 1-й Линии в сторону 8-й Линии).
ООО «Автодорожник» отремонтирует 18 участков дорог на улицах: 2-й Детский проезд, Пожарный проезд, проспект 50 лет Октября, Алексеевская, Большая Садовая, Вознесенская, Вольская, Выгонная, Азина, Вавилова, Орджоникидзе, Тархова, Тархова в 6-м микрорайоне, Чернышевского, Майская, Огородная, Сызранская и Шелковичная.
Напомним, неделю назад стали известны итоги конкурсов по пяти лотам.
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ИСТОЧНИК KP.RU