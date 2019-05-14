Стало известно, кто будет ремонтировать дороги Саратова
Определены организации по ремонту дорог в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, стали известны итоги конкурсов по пяти лотам.
Ремонт дорожного полотна на улицах Ясельная, Миллеровская, 2-я Садовая, Разина, Новоузенская, Белоглинская и другие (всего 13 участков) проведет ООО «Строй УМ».
АО «Трасса» отремонтирует 23 улицы: Первомайская, Кутякова, Танкистов, Посадского, Зарубина, Курдюмская, Волгоградская, Антонова, Тулайкова, Блинова, Лунная, Рабочая и другие.
13 улиц окажутся в работе у АО «Автогрейд». Это Большая Затонская, Челюскинцев, Исаева, Соляная, Артиллерийская, Советская и другие.
ООО «Автобан» отремонтирует 12 дорог по улицам Московская, Радищева, Большая Горная, Одесская, проспекты 50 лет Октября и Строителей.
Столько же участков досталось ООО «Оптима». Ново-Астраханское шоссе, Большая Горная, Измайлова, Елшанская, Политехническая и другие.
Итоги дополнительных торгов станут известны 20 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU