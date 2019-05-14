Стало известно, кто будет ремонтировать дороги Саратова

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-14T13:11:26+03:00

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Определены организации по ремонту дорог в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, стали известны итоги конкурсов по пяти лотам.

Ремонт дорожного полотна на улицах Ясельная, Миллеровская, 2-я Садовая, Разина, Новоузенская, Белоглинская и другие (всего 13 участков) проведет ООО «Строй УМ».

АО «Трасса» отремонтирует 23 улицы: Первомайская, Кутякова, Танкистов, Посадского, Зарубина, Курдюмская, Волгоградская, Антонова, Тулайкова, Блинова, Лунная, Рабочая и другие.

13 улиц окажутся в работе у АО «Автогрейд». Это Большая Затонская, Челюскинцев, Исаева, Соляная, Артиллерийская, Советская и другие.

ООО «Автобан» отремонтирует 12 дорог по улицам Московская, Радищева, Большая Горная, Одесская, проспекты 50 лет Октября и Строителей.

Столько же участков досталось ООО «Оптима». Ново-Астраханское шоссе, Большая Горная, Измайлова, Елшанская, Политехническая и другие.

Итоги дополнительных торгов станут известны 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU