В Саратове два троллейбуса сгорели при демонтаже

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-21T11:56:27+03:00

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Мэрия Саратова прокомментировала возгорание в депо, произошедшее сегодня, 21 мая.

- В Кировском троллейбусном депо №1 на Аткарской улице демонтировали два непригодных троллейбуса. Списанный транспорт резали и во время этого случился пожар. На место приехали сотрудники ГУ МЧС и оперативно все потушили, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Здания и другой транспорт не пострадали.

За нарушения при демонтаже троллейбусов ответственного работника теперь накажут. Проводится служебная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU