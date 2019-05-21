В Саратове два троллейбуса сгорели при демонтаже
Списанный транспорт резали, когда случился пожар
Изменить размер текста:
Мэрия Саратова прокомментировала возгорание в депо, произошедшее сегодня, 21 мая.
- В Кировском троллейбусном депо №1 на Аткарской улице демонтировали два непригодных троллейбуса. Списанный транспорт резали и во время этого случился пожар. На место приехали сотрудники ГУ МЧС и оперативно все потушили, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.
Здания и другой транспорт не пострадали.
За нарушения при демонтаже троллейбусов ответственного работника теперь накажут. Проводится служебная проверка.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU