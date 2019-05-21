В саратовском депо горит троллейбус

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-21T08:49:44+03:00

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В трамвайном депо в Саратове горит троллейбус.

- Произошло возгорание троллейбуса в трамвайном депо на улице Аткарская, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, в марте у остановки «Стрелка» в Саратове открытым пламенем полыхал трамвай.

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ИСТОЧНИК KP.RU