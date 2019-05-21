В саратовском депо горит троллейбус
Дальнейшая информация уточняется
Фото из соцсетей
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В трамвайном депо в Саратове горит троллейбус.
- Произошло возгорание троллейбуса в трамвайном депо на улице Аткарская, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Дальнейшая информация уточняется.
Напомним, в марте у остановки «Стрелка» в Саратове открытым пламенем полыхал трамвай.
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ИСТОЧНИК KP.RU