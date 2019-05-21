В Саратове взрывом сварщика выбросило на улицу вместе с бензобаком

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-21T07:40:32+03:00

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Следователи Ленинского района Саратова СУ СКР по Саратовской области проводят проверку обстоятельств гибели 20 мая 40-летнего мужчины на станции технического обслуживания.

Взрыв произошел около 16.00 в гаражах переоборудованных в мастерские на Сокурском тракте. 40-летний владелец станции ТО при помощи аргонной сварки приваривал крышку к топливному баку от грузового автомобиля.

Вследствие скопления паров ГМС в емкости бака, раздался взрыв.

- Мужчину и топливный бак выбросило ударной волной на улицу. В этот момент в соседнем помещении находились работники станции. Никто из них не пострадал. Они попытались оказать помощь владельцу станции, однако он уже не подавал признаков жизни, — рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР.

Фото СУ СКР по Саратовской области

В ходе осмотра у погибшего "отмечалась патологическая подвижность суставов грудной клетки и нижних конечностей" - мужчине поломало ребра и ноги.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU