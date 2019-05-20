Кража велосипеда в Саратове попала на камеру домофона

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-20T13:21:17+03:00

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Благодаря программе Безопасный дом в Саратов удалось определить кто и когда украл велосипед из дома № 187 по улице Комсомольская в Волжском районе Саратова.

Камера домофона в подъезде № 1 зафиксировала факт кражи велосипеда. В 19 часов 57 минут 05 секунд 23 апреля отчетливо видно, как мужчина торопливо выходя из подъезда, выносит велосипед, затем садится на него и уезжает.

С какой целью было совершено хищение, установит следствие благодаря предоставленному видеоархиву по программе Безопасный Дом.

Обратившаяся в полицию женщина при наличии этой записи надеется на возврат своего имущества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/709841" frameborder="0"></iframe> Украл велосипед из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU