Кража велосипеда в Саратове попала на камеру домофона
Благодаря программе Безопасный дом в Саратов удалось определить кто и когда украл велосипед из дома № 187 по улице Комсомольская в Волжском районе Саратова.
Камера домофона в подъезде № 1 зафиксировала факт кражи велосипеда. В 19 часов 57 минут 05 секунд 23 апреля отчетливо видно, как мужчина торопливо выходя из подъезда, выносит велосипед, затем садится на него и уезжает.
С какой целью было совершено хищение, установит следствие благодаря предоставленному видеоархиву по программе Безопасный Дом.
Обратившаяся в полицию женщина при наличии этой записи надеется на возврат своего имущества.
Украл велосипед из подъезда.
ИСТОЧНИК KP.RU