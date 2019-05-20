Пробный полет в аэропорту «Гагарин» состоится в начале августа

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-20T08:44:11+03:00

К этому времени должны быть завершены все работы

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В начале августа 2019 года в новом аэропорту «Гагарин» в Саратовском районе запланирован первый пробный полет.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, к этому времени должны быть завершены все работы, в том числе благоустройство.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Валерий Радаев, представители Росавиации посетили аэропорт и провели совещание. В частности, был осмотрен водозабор и строительство очистных сооружений. Сейчас уже построены резервуары для чистой воды, установлено оборудование. Строительно-монтажные работы будут завершены к 25 июня. До 10 июля на полную мощность заработает канализационная насосная станция.

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ИСТОЧНИК KP.RU