Взлетную полосу аэропорта «Гагарин» сдадут к 15 июня

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-18T16:43:17+03:00

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Глава Росавиации Александр Нерадько провел совещание на строящемся аэропорту «Гагарин» под Саратовом.

Как было отмечено, готовность взлетно-посадочной полосы составляет уже 99%, все работы должны быть завершены до 15 июня. На 50% готова аварийно-спасательная станция, на 45% – очистные сооружения.

В настоящее время «Гагарин» получил заключения на уже построенные объекты: пассажирский терминал, гараж для средств надземного обслуживания, котельная, кинологический комплекс и другие.

- В этом году новый аэропорт Саратова является первым по значимости объектом страны в области авиации, к которому приковано особое внимание, – отметил Александр Нерадько.

ИСТОЧНИК KP.RU