Взлетную полосу аэропорта «Гагарин» сдадут к 15 июня
Глава Росавиации Александр Нерадько провел совещание на строящемся аэропорту «Гагарин» под Саратовом.
Как было отмечено, готовность взлетно-посадочной полосы составляет уже 99%, все работы должны быть завершены до 15 июня. На 50% готова аварийно-спасательная станция, на 45% – очистные сооружения.
В настоящее время «Гагарин» получил заключения на уже построенные объекты: пассажирский терминал, гараж для средств надземного обслуживания, котельная, кинологический комплекс и другие.
- В этом году новый аэропорт Саратова является первым по значимости объектом страны в области авиации, к которому приковано особое внимание, – отметил Александр Нерадько.
ИСТОЧНИК KP.RU