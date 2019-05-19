Прокуратура заинтересовалась пытками раскаленной пластмассой над мальчиком в Балакове
В Саратовской области прокуратура организовала проверку по факту обращения за медпомощью мальчика с ожогами.
- Вечером 17 мая десятилетний мальчик гулял со своим одноклассником во дворе дома на улице Факел Социализма в Балакове. К ним подошли четверо 13-14-летних знакомых. Один из них повалил ребенка, а другой поджег палочку от конфеты и прислонил к голени, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Потерпевший выбил ладонью средство пытки и обжег пальцы рук. После этого малолетние садисты избили мальчика руками и ногами.
По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU