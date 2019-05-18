2019-05-18T15:16:56+03:00
Происшествия

В Балакове группа хулиганов пытала ребенка ожогами

Еще одного мальчика сильно избили
Екатерина Семенова
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В Балакове хулиганы сожгли кожу ребенку. Фото соцсетейВ Балакове хулиганы сожгли кожу ребенку. Фото соцсетей
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Жительница Балакова Анастасия Ламазова опубликовала в соцсети «Типичный Балаково» пост об издевательствах над ее сыном.

Как рассказала женщина, 17 мая около 20 часов вечера компания из шести подростков 14-15 лет напала на двух 10-летних мальчиков. Одного сильно избили, а второго пытали расплавленной пластмассой.

- Нужно было додуматься – взять поджечь гель для укладки волос, смазать горящую жидкость палочкой от чупа-чупса и прислонить к ноге и руке ребенка! – возмутилась женщина.

В качестве доказательства Анастасия Ламазова опубликовала фото ожогов на теле ребенка, который после этого вернулся домой в шоковом состоянии.

ЧП произошло в районе 7-й школы. Многие комментаторы под постом заявили, что знают живущих там хулиганов, подходящих под описание.

При этом родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию и собираются добиваться наказания виновников.

- Четверо из шести установлены по горячим следам еще вчера мужем. Сегодня пройдена судебно-медицинская экспертиза (хотя и выходной). Была попытка выйти на связь с матерью мальчика 01.2004 гр – который капал на ногу расплавленной пластмассой, – рассказала Анастасия Ламазова.

Большинство комментаторов – а пост вызвал бурную дискуссию – считают, что подростков необходимо сурово наказать, невзирая на то, что они еще несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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