2019-05-17T18:54:34+03:00
Экономика

Минпром заявил, что сокращений на АО «Саратовский агрегатный завод» нет

Ранее в соцсети саратовцы обсуждали обратное
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Министерство промышленности и энергетики области прокомментировало ситуацию на АО «Саратовский агрегатный завод».

Напомним, ранее в соцсетях анонимные пользователи сообщили, что на предприятии начались массовые сокращения, которые коснулись и пенсионеров молодого поколения. В мае большую часть сотрудников отправили в так называемый отпуск (у кого отгулы, либо за свой счет), некоторым предложили надписать заявление на увольнение.

- По данным, предоставленным в министерство промышленности и энергетики области руководством предприятия, эта информация не соответствует действительности – ни в прошлом, ни в текущем году массовых сокращений на предприятии не было и не планируется.

Информация о том, что сотрудников завода якобы принуждают писать заявления об увольнении по собственному желанию, также не соответствует действительности. Более того, предприятие регулярно принимает новых сотрудников.

Что касается производственной деятельности предприятия, предварительный портфель заказов на 2019 год сформирован на уровне выше 2018 года, что позволит АО «Саратовский агрегатный завод» успешно работать и развиваться, — говорится в сообщении регионального минпрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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