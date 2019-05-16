Организаторы «Стены памяти» просят откликнуться человека, приславшего фото актера Алексея Смирнова

16 Май 13:06 2019-05-16T14:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы проекта «Стена Памяти» в Саратове, СРОО помощи детям «Где ты, Мама?», прокомментировали ситуацию в парке Победы на Соколовой горе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», среди фотографий участников Великой Отечественной войны, наших земляков, появился снимок Алексея Смирнова — известного советского актера. При этом он был подписан другим именем — Николая Чернышева.

Руководитель СРОО помощи детям «Где ты, Мама?» Илья Онищенко сообщил, что фотография Николая Александровича Чернышева прислана 15 апреля 2013 года.

- В 2013 году впервые была смонтирована «Стена памяти». В адрес акции были присланы тысячи фотографий. Волонтеры в те дни работали в режиме нон-стоп, формируя макеты баннеров. Первого мая 2013 года стенды были выставлены на саратовской набережной. В те дни проверить подлинность всех фото не представлялось возможным, — отметил Онищенко.

Человека, приславшего фото Алексея Смирнова, просят откликнуться и предоставить настоящий снимок своего родственника.

- В случае его отсутствия, имя участника войны все равно займет почетное место среди земляков-саратовцев, — заявил Илья Онищенко.

Он также подчеркнул, что подобного повториться не должно.

Акция «Стена памяти» проходит уже в шестой раз. На баннерах распечатаны около 10 тыс. фотографий саратовцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU