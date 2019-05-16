Организаторы «Стены памяти» просят откликнуться человека, приславшего фото актера Алексея Смирнова
Организаторы проекта «Стена Памяти» в Саратове, СРОО помощи детям «Где ты, Мама?», прокомментировали ситуацию в парке Победы на Соколовой горе.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», среди фотографий участников Великой Отечественной войны, наших земляков, появился снимок Алексея Смирнова — известного советского актера. При этом он был подписан другим именем — Николая Чернышева.
Руководитель СРОО помощи детям «Где ты, Мама?» Илья Онищенко сообщил, что фотография Николая Александровича Чернышева прислана 15 апреля 2013 года.
- В 2013 году впервые была смонтирована «Стена памяти». В адрес акции были присланы тысячи фотографий. Волонтеры в те дни работали в режиме нон-стоп, формируя макеты баннеров. Первого мая 2013 года стенды были выставлены на саратовской набережной. В те дни проверить подлинность всех фото не представлялось возможным, — отметил Онищенко.
Человека, приславшего фото Алексея Смирнова, просят откликнуться и предоставить настоящий снимок своего родственника.
- В случае его отсутствия, имя участника войны все равно займет почетное место среди земляков-саратовцев, — заявил Илья Онищенко.
Он также подчеркнул, что подобного повториться не должно.
Акция «Стена памяти» проходит уже в шестой раз. На баннерах распечатаны около 10 тыс. фотографий саратовцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU