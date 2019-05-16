В парке Победы актера Алексея Смирнова выдали за саратовского героя войны

16 Май 08:21 2019-05-16T09:05:28+03:00

Банер с фотографиями героев войны в парке Победы. Фото соцсетей

Фронтовое фото известного советского артиста вывесили на баннере с героями-земляками под чужим именем

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Житель Саратова обнаружил подлог на банере в честь Дня Победы на Соколовой горе.

В группе «Типичный Саратов» опубликован пост горожанина, который во время посещения парка Победы обнаружил, что на баннере размещена фотография известного советского актера Алексея Смирнова.

При этом создатели баннера выдают его за саратовского фронтовика Николая Александровича Чернышева.

Фото из семейного архива Алексея Смирнова

- Уже сомневаемся, что остальные фото реальных героев-фронтовиков. Возможно, просто снимки из интернета с вымышленными именами, — написал бдительный пользователь.

Он «поблагодарил» руководство ГАУК «Музейный историко-этнографический комплекс «Соколовая Гора» за внимание к истории.

СПРАВКА

Алексей Смирнов, 1920-1979 годы, Заслуженный артист РСФСР. Он знаком зрителям, прежде всего, по фильмам «Полосатый рейс», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «В бой идут одни «старики» и многим другим.

В парке Победы под вымышленным именем размещено реальное фронтовое фото актера — старшего сержанта гвардии с трофейным пулеметом MG 42.

ИСТОЧНИК KP.RU