Глава РКН: Спецслужбам известны владельцы телеграм-каналов
Александр Жаров рассказал о борьбе с незаконными телеграм-каналами.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал журналистам о наказании пользователей мессенджера «Телеграм».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», федеральному чиновнику был задан соответствующий вопрос на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
- Это действия по отношению к коммуникационной площадке. Закон о фейковых новостях, условно говоря, когда общество и государство против конкретного нарушителя, распространителя ложных новостей, — отметил Жаров.
Он пояснил, что в случае выявления так называемых фейковых новостей РКН обращается к руководителю канала в «Телеграме» с предложением удалить незаконный контент. А вот уже личность нарушителя устанавливает МВД.
- Однако последние истории про деанонимизацию владельцев аккаунтов свидетельствуют о том, что спецслужбам они в достаточной степени известны. И думаю, что это не будет большой проблемой, — заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Роскомнадзор будет публиковать списки блогеров, пойманных на фейках
Обещано, что честные журналисты не пострадают
ИСТОЧНИК KP.RU