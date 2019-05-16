Глава РКН: Спецслужбам известны владельцы телеграм-каналов

16 Май 09:17 2019-05-16T09:26:45+03:00

Александр Жаров рассказал, как будут выявлять и наказывать «телеграмщиков» [видео]

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал журналистам о наказании пользователей мессенджера «Телеграм».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», федеральному чиновнику был задан соответствующий вопрос на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

- Это действия по отношению к коммуникационной площадке. Закон о фейковых новостях, условно говоря, когда общество и государство против конкретного нарушителя, распространителя ложных новостей, — отметил Жаров.

Он пояснил, что в случае выявления так называемых фейковых новостей РКН обращается к руководителю канала в «Телеграме» с предложением удалить незаконный контент. А вот уже личность нарушителя устанавливает МВД.

- Однако последние истории про деанонимизацию владельцев аккаунтов свидетельствуют о том, что спецслужбам они в достаточной степени известны. И думаю, что это не будет большой проблемой, — заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU