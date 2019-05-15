Роскомнадзор будет публиковать списки блогеров, пойманных на фейках
На медиафоруме ОНФ в Сочи 15 мая Александр Жаров, руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, рассказал, что за неделю выявляются и блокируются до 10 тыс. зеркал сайтов с недостоверной и лживой информацией, большинство связаны с исламским экстремизмом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Жарова, закон о фейковых новостях направлен, в первую очередь, на интернет. Он уравнял ответственность официальных СМИ и блогеров.
Далее Жаров поэтапно расписал, как именно будет работать алгоритм наказания по законам об оскорблении власти и фейковых новостей.
- Я пообещал, что ни один честный журналист не пострадает, — сказал по поводу реализации этих законов Жаров.
В частности, он рассказал, что реестр блогеров, замеченных и официально подтвержденных в использовании таких новостей и оскорблении госвласти и госсимволов будет открытым и опубликован на сайте Роскомнадзора.
- Народ должен знать своих героев, — заявил Александр Жаров.
Выступление Жарова на медиафоруме ОНФ в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU