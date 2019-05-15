Роскомнадзор будет публиковать списки блогеров, пойманных на фейках

15 Май 17:02 2019-05-16T08:51:46+03:00

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На медиафоруме ОНФ в Сочи 15 мая Александр Жаров, руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, рассказал, что за неделю выявляются и блокируются до 10 тыс. зеркал сайтов с недостоверной и лживой информацией, большинство связаны с исламским экстремизмом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Жарова, закон о фейковых новостях направлен, в первую очередь, на интернет. Он уравнял ответственность официальных СМИ и блогеров.

Далее Жаров поэтапно расписал, как именно будет работать алгоритм наказания по законам об оскорблении власти и фейковых новостей.

- Я пообещал, что ни один честный журналист не пострадает, — сказал по поводу реализации этих законов Жаров.

В частности, он рассказал, что реестр блогеров, замеченных и официально подтвержденных в использовании таких новостей и оскорблении госвласти и госсимволов будет открытым и опубликован на сайте Роскомнадзора.

- Народ должен знать своих героев, — заявил Александр Жаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708914" frameborder="0"></iframe> Выступление Жарова на медиафоруме ОНФ в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU