Известны подробности аварии в центре Саратова
Пострадал водитель одной из машин
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Вчера, 15 мая, в 21:50 напротив дома №110/116 на улице Кутякова в Саратове 41-летний водитель Chevrolet Lanos влетел в ВАЗ-2114, за рулем которого был 24-летний парень.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, шофер иномарки нарушил правила проезда перекрестков.
Напомним, от столкновения отечественную легковушку буквально вынесло на бульвар по Рахова.
В результате аварии парня госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU