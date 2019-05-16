Известны подробности аварии в центре Саратова

16 Май 09:06 2019-05-16T09:21:39+03:00

Пострадал водитель одной из машин

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Вчера, 15 мая, в 21:50 напротив дома №110/116 на улице Кутякова в Саратове 41-летний водитель Chevrolet Lanos влетел в ВАЗ-2114, за рулем которого был 24-летний парень.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, шофер иномарки нарушил правила проезда перекрестков.

Напомним, от столкновения отечественную легковушку буквально вынесло на бульвар по Рахова.

В результате аварии парня госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU