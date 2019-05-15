На перекрестке Рахова и Кутякова столкнулись два авто

15 Май 21:11 2019-05-16T08:55:10+03:00

От удара одна машина вылетела на бульвар [видео]

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В центре Саратова вечером 15 мая столкнулись две легковушки.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова.

Там столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2114. По словам свидетеля, от удара отечественное авто буквально вылетело на бульвар по Рахова. Обе машины сильно повреждены.

На месте работают спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708971" frameborder="0"></iframe> Авария на Рахова/Кутякова в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU