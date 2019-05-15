2019-05-16T08:55:10+03:00
Происшествия

На перекрестке Рахова и Кутякова столкнулись два авто

От удара одна машина вылетела на бульвар [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр из видео очевидцаКадр из видео очевидца
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В центре Саратова вечером 15 мая столкнулись две легковушки.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова.

Там столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2114. По словам свидетеля, от удара отечественное авто буквально вылетело на бульвар по Рахова. Обе машины сильно повреждены.

На месте работают спасатели.

Авария на Рахова/Кутякова в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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