На перекрестке Рахова и Кутякова столкнулись два авто
От удара одна машина вылетела на бульвар [видео]
Кадр из видео очевидца
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В центре Саратова вечером 15 мая столкнулись две легковушки.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла на пересечении улиц Рахова и Кутякова.
Там столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2114. По словам свидетеля, от удара отечественное авто буквально вылетело на бульвар по Рахова. Обе машины сильно повреждены.
На месте работают спасатели.
Авария на Рахова/Кутякова в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU