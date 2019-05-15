«Человек планеты» призвал саратовцев любить свой город

15 Май 13:49 2019-05-15T14:53:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На встрече с региональными журналистами 15 мая на медиафоруме ОНФ в Сочи, выступил «Человек планеты» Сергей Бурлаков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», которые принимает участие в форуме, Сергей бурлаков, житель Таганрога, во время военной службы потерял обе ноги и кисти рук. Несмотря на это, он не сдался: стал участником и победителем многочисленных спортивных соревнований, в том числе по карате, пробежал марафон в Нью-Йорке, летал на самолете, осуществил несколько велопробегов и стал дважды лауреатом спортивного Оскара, ранее он также признавался в США «Человеком планеты».

Сергей Бурлаков ответил на вопросы журналистов в ходе беседы, которую назвали мастер-классом «Безграничные возможности каждого человека». По словам Бурлакова, в свое время именно статья журналиста об инвалиде-герое соцтруда журнале позволила ему начать новую жизнь.

Он предложил изменить формулировку «человек с ограниченными возможностями» на «с безграничными возможностями».

Сергей БурлаковФото: Александр Уриевский

Отвечая на вопрос «КП-Саратов», как бы он мотивировал саратовцев на то, чтобы не уезжать из области и развивать свой регион, Сергей Бурлаков предложил для начала перестать об этом говорить, чтобы не подталкивать к отъезду сомневающихся. Во-вторых, по его мнению, надо искать хорошее в том, что уже есть. Отвечая на аналогичный вопрос журналиста из Магадана, Бурлаков предложил перекрасить дома в яркие радужные цвета и посадить пальмы, пусть и искусственные.

- Что касается вас, Саратова, — все волжские города очень хорошие, красивые. Недавно был у меня марафон в Волгограде, пригласили в Астрахань, Тольятти, Нижний Новгород, все города классные, красивые. Дороги, да, не везде хорошие. Но приезжайте к нам в Таганрог и вы убедитесь, что всегда есть, с чем сравнивать. А в отношении того, что люди говорят о том, чтобы уехать, когда есть большой областной «депрессняк» — научитесь любить тот дом, в котором вы живете. Ведь Саратовская область — это ваш дом. Если вы привыкли мусорить и не убирать в доме, значит будете жить на помойке. Если у вас дома все чисто, то и в городе все будет чисто, начните с себя и все будет замечательно, — сказал «Человек планеты» Сергей Бурлаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человечище! Сергею Бурлакову из Таганрога в США вручили спортивный «Оскар»

Спортсмен поразил всех своей неиссякаемой волей к победе

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU