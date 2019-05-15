2019-05-15T16:24:10+03:00
Происшествия

Прокуратура требовала снести аварийный дом на Перспективной, с которого упал мальчик

Здание признано аварийным в 2004 году
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова начата проверка ЧП с падением мальчика с высоты.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, инцидент случился в доме на улице Перспективная, 10Б.

- Группа подростков проникла в огороженный четырехподъездный заброшенный дом, — отметили в ведомстве. — Где со второго этажа сорвался 14-летний ребенок. Несовершеннолетний был госпитализирован с переломом ноги.

Установлено, что здание признали аварийным в 2004 году. В 2017 прокуратура подала в суд иск к администрации с требованием снести дом. Также соответствующее представление направили в мэрию, но оно было отклонено.

В 2018 году судебным приставом-исполнителем Волжского отдела вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, которое сейчас не исполнено.

Кроме того, в апреле 2019 прокуратура направила главе Саратова представление о необходимости ограничения доступа в аварийные дома. Оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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