На набережной Саратова для ремонта демонтировали качели
Администрация отреагировала на публикацию «КП-Саратов»
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В мэрии Саратова прокомментировали публикацию «КП-Саратов» о сломанных качелях на набережной Космонавтов.
Как сообщили в администрации Волжского района, качели демонтированы для ремонта. После проведения работ их вернут на место.
Кроме того, чиновники отреагировали на сообщение о провале асфальта возле караоке-клуба «Celentanо» на набережной Космонавтов.
- Администрацией района в адрес МУП «Водосток» направлено обращение о необходимости принятия мер по восстановлению провала асфальтобетонного покрытия, — говорится в официальном комментарии.
ИСТОЧНИК KP.RU