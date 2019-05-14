На набережной Саратова для ремонта демонтировали качели

14 Май 16:02 2019-05-14T16:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Саратова прокомментировали публикацию «КП-Саратов» о сломанных качелях на набережной Космонавтов.

Как сообщили в администрации Волжского района, качели демонтированы для ремонта. После проведения работ их вернут на место.

Кроме того, чиновники отреагировали на сообщение о провале асфальта возле караоке-клуба «Celentanо» на набережной Космонавтов.

- Администрацией района в адрес МУП «Водосток» направлено обращение о необходимости принятия мер по восстановлению провала асфальтобетонного покрытия, — говорится в официальном комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU