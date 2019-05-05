Праздники закончились: В Саратове вновь сломали качели на Набережной
А провал в асфальте заткнули металлической конструкцией
Фото Юлии Кековой
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Саратовцы вновь сломали качели на Набережной космонавтов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», арт-объект, служивший местом отдыха для горожан теперь повис на одной цепи, вторая оторвана.
Кроме этого, предусмотрительные граждане засунули в дырку на Набережной, неподалеку от сломанных качелей, металлическую конструкцию. Это сделано, видимо, чтобы обозначить провал и предостеречь от падения в него.
Фото Юлии Кековой
ИСТОЧНИК KP.RU