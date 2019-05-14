2019-05-14T15:35:16+03:00
Общество

Избран ректор СГТУ

Олег Афонин признан лучшим из трех кандидатов
Екатерина Семенова
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Ректором Саратовского государственного технического университета избран Олег Афонин.

Выборы руководителя вуза состоялись сегодня, 14 мая. На должность претендовали также проректор по учебной работе Светлана Калганова и директор Института урбанистики, архитектуры и строительства Александр Страхов.

Афонину свои голоса отдало подавляющее большинство делегатов — 72 из 95.

Олег Афонин уже исполнял обязанности ректора СГТУ, сменив на посту Игоря Плеве, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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