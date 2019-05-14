Избран ректор СГТУ
Ректором Саратовского государственного технического университета избран Олег Афонин.
Выборы руководителя вуза состоялись сегодня, 14 мая. На должность претендовали также проректор по учебной работе Светлана Калганова и директор Института урбанистики, архитектуры и строительства Александр Страхов.
Афонину свои голоса отдало подавляющее большинство делегатов — 72 из 95.
Олег Афонин уже исполнял обязанности ректора СГТУ, сменив на посту Игоря Плеве, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате.
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ИСТОЧНИК KP.RU