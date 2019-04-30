2019-04-30T13:33:13+03:00
Общество

Ректор СГАУ Николай Кузнецов заявил о сложении полномочий

И. о. ректора назначен Дмитрий Соловьев
Екатерина Семенова
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Дмитрий Соловьев (в центре)Дмитрий Соловьев (в центре)Фото: Екатерина Семенова
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Ректор СГАУ имени Н. И. Вавилова Николай Кузнецов на ученом совете СГАУ 30 апреля заявил о сложении полномочий.

По его словам, соответствующий приказ должен прийти в вуз буквально в течение нескольких часов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания совета, Кузнецов также отметил, что ему предложили работать в облдуме на освобожденной основе, т. е. получать зарплату в областном парламенте.

Однако решение он еще не принял. Сейчас Кузнецов планирует уйти в отпуск.

Исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Соловьев, декан инженерии и природообустройства СГАУ (на фото — в центре).

ИСТОЧНИК KP.RU

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