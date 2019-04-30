Ректор СГАУ Николай Кузнецов заявил о сложении полномочий
И. о. ректора назначен Дмитрий Соловьев
Дмитрий Соловьев (в центре)Фото: Екатерина Семенова
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Ректор СГАУ имени Н. И. Вавилова Николай Кузнецов на ученом совете СГАУ 30 апреля заявил о сложении полномочий.
По его словам, соответствующий приказ должен прийти в вуз буквально в течение нескольких часов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания совета, Кузнецов также отметил, что ему предложили работать в облдуме на освобожденной основе, т. е. получать зарплату в областном парламенте.
Однако решение он еще не принял. Сейчас Кузнецов планирует уйти в отпуск.
Исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Соловьев, декан инженерии и природообустройства СГАУ (на фото — в центре).
ИСТОЧНИК KP.RU