Прокуратура и полиция Саратова организовали проверку из-за выпавшего из окна малыша

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-14T11:27:26+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту выпадения из окна четвертого этажа маленького мальчика.

- Также проверку проводит и полиция, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Напомним, полуторагодовалый малыш упал с четвертого этажа дома в Кировском районе 12 мая и получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прокуратура разберется, почему ребенок упал, и при необходимости примет меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU