Ребенок проломил голову при падении с четвертого этажа в центре Саратова
Он играл на подоконнике
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В центре Саратова при падении из окна серьезно пострадал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло на улице Разина, 78.
Из кона общежития на четвертом этаже выпал мальчик в возрасте года и девяти месяцев. По предварительной версии, его мать в это время была с подругой, а ребенок сидел на подоконнике. Он оперся о москитную сетку и вывалился.
С переломом черепа малыша госпитализировали. Он находится в критическом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU