2019-05-12T19:44:37+03:00
Происшествия

Ребенок проломил голову при падении с четвертого этажа в центре Саратова

Он играл на подоконнике
Екатерина Семенова
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В центре Саратова при падении из окна серьезно пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло на улице Разина, 78.

Из кона общежития на четвертом этаже выпал мальчик в возрасте года и девяти месяцев. По предварительной версии, его мать в это время была с подругой, а ребенок сидел на подоконнике. Он оперся о москитную сетку и вывалился.

С переломом черепа малыша госпитализировали. Он находится в критическом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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