Дело о юных разбойниках в Турках передано в суд
Двое парней с ножом ограбили мужчину в его доме
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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту нападения двух подростков на мужчину.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», двое 17-летних парней в ночь на 31 декабря 2017 года ворвались в дом к жителю поселка Турки — 57-летнего знакомого отца одного из них.
Там они напали на мужчину, избили и похитили 4 тыс. рублей, 10 евро и 100 долларов США. При этом юноши предварительно надели вязаные балаклавы и были вооружены ножом.
Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU