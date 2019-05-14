2019-05-14T09:21:04+03:00
Происшествия

Дело о юных разбойниках в Турках передано в суд

Двое парней с ножом ограбили мужчину в его доме
Екатерина Семенова
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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту нападения двух подростков на мужчину.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», двое 17-летних парней в ночь на 31 декабря 2017 года ворвались в дом к жителю поселка Турки — 57-летнего знакомого отца одного из них.

Там они напали на мужчину, избили и похитили 4 тыс. рублей, 10 евро и 100 долларов США. При этом юноши предварительно надели вязаные балаклавы и были вооружены ножом.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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