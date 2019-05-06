2019-05-06T13:16:18+03:00
Происшествия

В Саратовской области подростки в масках ограбили мужчину на 4 тыс. рублей и 10 евро

Они заранее решили напасть на 57-летнего друга отца одного из них
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимых 18-летнего жителя поселка Турки и 19-летнего жителя Аркадака. Их обвиняют в разбое, сопряженным с проникновением в жилище.

- Следствие считает, что парни заранее решили ограбить 57-летнего друга отца одного из них, так как он был предпринимателем и, скорее всего, располагал деньгами. В ночь с 30 на 31 декабря 2017 года приятели, которым тогда было по 17 лет, сделали в вязаных шапках прорези для глаз и пошли к дому жертвы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Один из злоумышленников постучал в дверь, а когда хозяин открыл, его ударили в голову, из-за чего он упал, а парни залезли в дом.

Подростки, угрожая мужчине ножом, забрали у него 4 тыс. рублей, 10 евро и 100 долларов, а после сбежали.

Потерпевший заявил в полицию. Правоохранители оперативно нашли подозреваемых. После они признали свою вину и частично возместили ущерб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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