2019-05-13T20:23:41+03:00
Происшествия

В Саратовской области за день сбили трех детей на велосипедах

Одна из пострадавших скончалась
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовской области за день были сбиты три ребенка на велосипедах.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в Петровске днем 13 мая автомобилем УАЗ была сбита 12-летняя девочка на велосипеде. Она была госпитализирована, но позже скончалась в больнице.

Кроме этого, в Новоузенске, на пересечении улиц Мира и Чапаева «ГАЗель» наехала на 90-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.

Вечером, в 18:50 на улице Комсомольская в Вольске 9-летний велосипедист врезался в ВАЗ-2109. По предварительной версии, ребенок пытался проехать на красный свет. Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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