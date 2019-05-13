В Саратовской области за день сбили трех детей на велосипедах
Одна из пострадавших скончалась
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовской области за день были сбиты три ребенка на велосипедах.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», в Петровске днем 13 мая автомобилем УАЗ была сбита 12-летняя девочка на велосипеде. Она была госпитализирована, но позже скончалась в больнице.
Кроме этого, в Новоузенске, на пересечении улиц Мира и Чапаева «ГАЗель» наехала на 90-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.
Вечером, в 18:50 на улице Комсомольская в Вольске 9-летний велосипедист врезался в ВАЗ-2109. По предварительной версии, ребенок пытался проехать на красный свет. Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU