В Саратовской области авария унесла жизнь одного ребенка

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-13T16:47:52+03:00

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С 1 по 12 мая в Саратовской области произошло 88 аварий, в которых пострадали 103 человека, из которых 13 — дети.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, для 17 человек, среди которых был один ребенок, это столкновение стало последним.

Сегодня, 13 мая, в регионе зарегистрировано девять аварий. В столкновениях пострадали трое детей, которые были за рулем двухколесного транспорта.

В Петровске, у дома №14 на улице Шамаева, в 16:00 23-летний водитель УАЗа сбил 12-летнюю велосипедистку. Ее госпитализировали.

В основном аварии происходят из-за выезда на встречку, превышение скорости, нежелание уступить транспорту на главной дороге и пропустить пешеходов, а также несоблюдение дистанции между машинами.

Дорожная инспекция напоминает гражданам, что дети младше 14 не должны ездить по проезжей части, а те, кому меньше семи лет, могут кататься лишь по тротуарам, пешеходным и специальным дорогам для велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU