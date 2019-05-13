Студент СГЮА завоевал «серебро» на Кубке мира по фехтованию

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-13T10:02:34+03:00

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С 10 по 12 мая в Мадриде (Испания) прошел этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин.

В минувшее воскресенье состоялись командные соревнования, в которых приняли участие 103 спортсмена из 27 стран мира. В состав сборной России вошел студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов.

В финале наша сборная завоевала серебряную медаль, уступив со счетом 45:31 спортсменам из Италии.

Лоханов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

ИСТОЧНИК KP.RU