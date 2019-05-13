В столкновении Porsche и ВАЗа под Саратовом виновным признан водитель иномарки
Авария произошла вечером 11 мая в Саратовском районе
В аварии, по данным ГИБДД, виноват водитель Porsche Cayenne
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Водитель премиального авто Porsche Cayenne, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с ВАЗ-2112.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария случилась в 21:50 на 317-м км автодороги Саратов — Сызрань — Волгоград в Саратовском районе
За рулем Porsche был 49-летний мужчина, в ВАЗе — 63-летний водитель. Прибывшие медики госпитализировали 61-летнюю пассажирку отечественного авто.
ИСТОЧНИК KP.RU