В столкновении Porsche и ВАЗа под Саратовом виновным признан водитель иномарки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-13T09:39:50+03:00

В аварии, по данным ГИБДД, виноват водитель Porsche Cayenne

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Водитель премиального авто Porsche Cayenne, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с ВАЗ-2112.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария случилась в 21:50 на 317-м км автодороги Саратов — Сызрань — Волгоград в Саратовском районе

За рулем Porsche был 49-летний мужчина, в ВАЗе — 63-летний водитель. Прибывшие медики госпитализировали 61-летнюю пассажирку отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU