Скончался второй участник смертельного ДТП под Энгельсом
В минувшую субботу, 11 мая, в 18:30 на 378-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Энгельсском районе случилось смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21093 потерял управление и влетел на встречной полосе в Chery Amulet под управлением 54-летнего гражданина.
От столкновения попытался уйти 50-летний гражданин за рулем Renault Logan, который улетел в кювет.
В результате аварии водитель отечественного авто погиб на месте.
Второго участника ДТП госпитализировали. Он скончался в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU