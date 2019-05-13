Скончался второй участник смертельного ДТП под Энгельсом

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-13T09:22:55+03:00

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В минувшую субботу, 11 мая, в 18:30 на 378-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Энгельсском районе случилось смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21093 потерял управление и влетел на встречной полосе в Chery Amulet под управлением 54-летнего гражданина.

От столкновения попытался уйти 50-летний гражданин за рулем Renault Logan, который улетел в кювет.

В результате аварии водитель отечественного авто погиб на месте.

Второго участника ДТП госпитализировали. Он скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU