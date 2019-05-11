Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Марксом

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-11T13:47:21+03:00

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Специалисты областной службы спасения с помощью специинструментов извлекли тело погибшего водителя из Лады «Приора» на трассе между Энгельсом и Марксом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», лобовое столкновение Лады и Mitsubishi произошло утром 11 мая в районе села Звонаревка Марксовского района.

В результате удара водитель отечественного авто погиб на месте. Его пассажир и водитель иномарки, которую вынесло с трассы, госпитализированы прибывшими медиками.

Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU