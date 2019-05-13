В Саратове 11-летний школьник отравился суррогатным алкоголем
Прокуратура выяснит, где он его приобрел
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В городскую больницу №3 в Саратове 5 мая попал 11-летний школьник. У мальчика диагностировали отравление суррогатным алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» сегодня, 13 мая, в областной прокуратуре, ведомство во время проверки выяснит, где ребенок приобрел отраву, условия жизни и воспитания подростка.
После мальчика могут поставить на учет в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU