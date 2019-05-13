В Саратове 11-летний школьник отравился суррогатным алкоголем

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-13T09:06:17+03:00

Прокуратура выяснит, где он его приобрел

Изменить размер текста: A A

В городскую больницу №3 в Саратове 5 мая попал 11-летний школьник. У мальчика диагностировали отравление суррогатным алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» сегодня, 13 мая, в областной прокуратуре, ведомство во время проверки выяснит, где ребенок приобрел отраву, условия жизни и воспитания подростка.

После мальчика могут поставить на учет в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Саратовской области продолжают травиться спиртным

60 смертельных случаев зафиксировано за первые три месяца 2019 года

(подробнее)

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU