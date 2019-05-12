Жители Саратовской области продолжают травиться спиртным

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-12T16:31:42+03:00

60 смертельных случаев зафиксировано за первые три месяца 2019 года

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Роспотребнадзор по Саратовской области зафиксировал 177 официально зарегистрированных случаев отравления спиртосодержащими жидкостями в 1 квартале 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ради опьянения люди пьют как суррогаты и дешевую поддельную продукцию, так и откровенно не предназначенные для употребления внутрь технические жидкости. При этом 60 жителей области в первые три месяца года умерли в результате таких дегустаций. Статистика показывает, что ситуация с отравлениями не улучшается. За аналогичный период 2018 года стало известно о 171 таком случае, из которых 56 закончились смертью пьющих. Роспотребнадзор посчитал нужны отметить снижение количества смертей на 7% при том же объеме отравлений.

В основном травятся мужчины – 77,4%, остальные случаи на счету женщин.

Из 177 случаев отравлений в этом году в 164 из них люди попали в больницу после употребления этилового (92,6 %).

В большинстве случаев это был банальный перепой. Из 56 смертей на эту категорию приходится 54 (в 1 квартале 2018 года 48 смертей от отравления этиловым спиртом)

Суррогатами алкоголя за первые три месяца 2019 года отравились 7 человек, все выжили.

Спиртосодержащими жидкостями, которые пить было нельзя, отравилось 6 человек, двое из «экспериментаторов» умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU