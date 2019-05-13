2019-05-13T09:21:07+03:00
Происшествия

Под Саратовом браконьер утонул во время расстановки сетей

Он заплыл на середину пруда
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовском районе на 9 мая утонул человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, погибшему жителю Советского района был 61 год.

Известно, что в День Победы, примерно в 13 часов, мужчина рыбачил на берегу озера Латрык (Александровский пруд) около села Еремеевка. Гражданин намеревался расставить сети и для этого поплыл на середину водоема. Напомним, с 1 мая в области действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Пользоваться сетями не разрешается.

Несмотря на то, что стоявшие на берегу реки местные жители предупреждали его о большой глубине и низкой температуре, рыбак их не послушал.

Заплыв на середину, он ушел под воду и утонул.

Собственными силами очевидцы ему помочь не смогли. Прибывшим по вызову спасателям также не получилось реанимировать мужчину.

Следователи провели осмотр места трагедии, признаков насильственной смерти найдено не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 000 кубометров ТКО было вывезено в майские праздники
В Вольске маршрутка с пассажирами врезалась в стену
В Балакове задержали убийцу с окровавленными руками
Глава Волжского района Саратова ушел в отставку
В Саратов привезут чудотворную икону «Избавительница от бед»
В Алгае алиментщик задолжал своему сыну 300 тыс. рублей
Жители Алгая украли скот на 7 млн рублей
В июне саратовцы смогут искупаться в Волге
Юлия Литневская с учащимися школ Заводского района посетили ветеранов
В конце недели Саратов ожидает резкое похолодание
Балаковца оштрафовали за долг перед своей дочерью в 153 тыс. рублей
Правительство Саратовской области пытались поджечь
«Семейные киночетверги». Афиша на май
АО «Облкоммунэнерго» определило самого сильного энергетика
На электроэнергетику Саратовской области потратят 65 млрд рублей
У «Ленты» в Юбилейном столкнулись три легковушки и автобус №90
В Базарном Карабулаке мужчина избил родственника за склонение его падчерицы к сожительству
В Саратове отключат воду на Тульской и Чемодурова
В Аткарске полыхал нежилой дом
Юлия Литневская вручила лучшим воспитанникам кадетских школ области иконы
В Саратове березу отремонтировали изолентой
В поселке Жасминный алкопати закончилось изнасилованием
В Саратове встали троллейбусы №4
Студент СГЮА завоевал «серебро» на Кубке мира по фехтованию
В Лысых Горах пенсионер чуть не сгорел в бане
Под Саратовом живодеры закопали живьем щенков с расчлененной матерью (18+)
В Саратове из-за сломанного пантографа встали трамваи №11