Под Саратовом браконьер утонул во время расстановки сетей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-13T09:21:07+03:00

Он заплыл на середину пруда

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В Саратовском районе на 9 мая утонул человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, погибшему жителю Советского района был 61 год.

Известно, что в День Победы, примерно в 13 часов, мужчина рыбачил на берегу озера Латрык (Александровский пруд) около села Еремеевка. Гражданин намеревался расставить сети и для этого поплыл на середину водоема. Напомним, с 1 мая в области действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Пользоваться сетями не разрешается.

Несмотря на то, что стоявшие на берегу реки местные жители предупреждали его о большой глубине и низкой температуре, рыбак их не послушал.

Заплыв на середину, он ушел под воду и утонул.

Собственными силами очевидцы ему помочь не смогли. Прибывшим по вызову спасателям также не получилось реанимировать мужчину.

Следователи провели осмотр места трагедии, признаков насильственной смерти найдено не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU