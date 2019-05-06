До 30 июня в Саратовской области ограничена рыбалка
Ловить рыбу можно только с берега одной удочкой
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В Саратовской области запретили рыбалку.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, нерестовый запрет действует с 1 мая по 30 июня.
Ловить рыбу в этот период можно будет только с берега на удочку. Причем использовать надо только одну с не более чем двумя крючками.
За нарушение запрета предусмотрен штраф и конфискация орудий лова.
ИСТОЧНИК KP.RU