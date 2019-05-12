2019-05-12T18:51:49+03:00
Происшествия

На выезде из Саратова Chevrolet после ДТП оказался в кювете

Второй участник аварии остановился на краю
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Фото ДТП из соцсетейФото ДТП из соцсетей
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Днем 12 мая в поселке Юбилейный произошло ДТП. Два автомобиля не поделили дорогу на выезде из поселка в сторону Усть-Курдюма.

Как сообщили очевидцы в группе «Типичный Юбилейный», столкнулись Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.

При этом Hyundai с разбитым передом остался на дороге, а вот Chevrolet слетел с нее в глубокий кювет. К счастью, машина не опрокинулась. На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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