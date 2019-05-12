На выезде из Саратова Chevrolet после ДТП оказался в кювете
Второй участник аварии остановился на краю
Фото ДТП из соцсетей
Изменить размер текста:
Днем 12 мая в поселке Юбилейный произошло ДТП. Два автомобиля не поделили дорогу на выезде из поселка в сторону Усть-Курдюма.
Как сообщили очевидцы в группе «Типичный Юбилейный», столкнулись Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.
При этом Hyundai с разбитым передом остался на дороге, а вот Chevrolet слетел с нее в глубокий кювет. К счастью, машина не опрокинулась. На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU