2019-05-12T13:29:28+03:00
Происшествия

Под Саратовом столкнулись Porsche Cayenne и ВАЗ-21012

В ВАЗе есть пострадавшие
Поделиться:
Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасенияФотография предоставлена Саратовской областной службой спасения
Изменить размер текста:

На трассе в Саратовском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne и ВАЗ-21012.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около двух часов ночи примерно в 5 км от поворота на Татищево.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в «двенадцатой».

Прибывшие специалисты облспаса деблокировали зажатую в салоне отечественного авто пассажирку. Ее доставили в областную клиническую больницу.

Остальным участникам ДТП оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключена вода в части Заводского района Саратова
Мошенники из Пятигорска «прокололись» на бдительной пенсионерке в Саратове
«Протон-Саратов» сумел сохранить место в Суперлиге
В Саратовской области сегодня ожидается жара и гроза с градом
В столкновении машин возле бассейна «Саратов» пострадала женщина
В Энгельсском районе случилось смертельное ДТП
В центре Саратова до утра воскресенья не будет воды
В Вольском районе Renault Sandero слетел с трассы и перевернулся
В Заводском районе Саратова поезд сбил машину на переезде
Скончался мужчина, которого вместе с женщиной сбил микроавтобус на Кумыске
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Марксом
Степные пожары полыхали накануне в Ершовском районе
В многоэтажке на Блинова произошел пожар
В Саратове впервые пройдет акция «Неделя без разводов»
ГИБДД: Пассажирка автобуса в Саратове сама виновна в своем падении
Виновником аварии с младенцем в Саратове признан водитель «десятки»
С охраняемой парковки в Саратове угнали скутер
Ночью в центре Саратова, на бульваре по Рахова, перевернулась «Нива»
Грабитель в Вольске напал с ножом на ожидавшего клиентов таксиста
Два человека погибли в перевернувшейся Toyota под Калининском
В аварии с междугородним автобусом под Саратовом погибли два человека
На Волге у Саратова спасены три человека
В Саратове сохраняется жара
На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки
Сельхозярмарки на Театральной площади не будет
В сентябре начнется снос бараков в Елшанке
Жители бараков на Елшанской просят Володина помочь с появлением сетевых магазинов
Под Саратовом задержан очередной браконьер с сетями и карасями