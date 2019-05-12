Под Саратовом столкнулись Porsche Cayenne и ВАЗ-21012
На трассе в Саратовском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne и ВАЗ-21012.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около двух часов ночи примерно в 5 км от поворота на Татищево.
Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения
В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в «двенадцатой».
Прибывшие специалисты облспаса деблокировали зажатую в салоне отечественного авто пассажирку. Ее доставили в областную клиническую больницу.
Остальным участникам ДТП оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.
Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU