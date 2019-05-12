Под Саратовом столкнулись Porsche Cayenne и ВАЗ-21012

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-12T13:29:28+03:00

В ВАЗе есть пострадавшие

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На трассе в Саратовском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne и ВАЗ-21012.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около двух часов ночи примерно в 5 км от поворота на Татищево.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся в «двенадцатой».

Прибывшие специалисты облспаса деблокировали зажатую в салоне отечественного авто пассажирку. Ее доставили в областную клиническую больницу.

Остальным участникам ДТП оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Фотография предоставлена Саратовской областной службой спасения

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU