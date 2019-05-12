Мошенники из Пятигорска «прокололись» на бдительной пенсионерке в Саратове

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-12T13:32:02+03:00

Гастролеры успели обмануть саратовцев на сотни тыс. рублей за несколько дней [видео]

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В Кировском районе Саратова задержаны подозреваемые в мошенничестве. Молодые люди приехали в Саратов из Пятигорска и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, говорили, что их родственники попали в беду. За решение вопроса они забирали у пострадавших деньги.

После задержания аферисты объяснили, что приехали работать «курьерами». Щедрый работодатель оплачивал квартиру посуточно, обеды в ресторанах и разъезды на такси.

Злоумышленникам по телефону называли адреса, куда надо было подъезжать и забирать деньги и заявления от обманутых людей.

Полученные средства они перечисляли на карточку «работодателя», заявления просто выкидывали.

По этим адресам жили люди, которым накануне сообщали, что их родственники попали в беду. Чтобы решить проблему, «сотрудники правоохранительных органов», как представлялись пятигорские курьеры, предлагали передать им деньги и заявление.

Мошенников задержали сотрудники уголовного розыска отдела №3 УМВД РФ по Саратову. Помогла им в этом одна из пенсионерок, которая распознала мошенничество и, пообещав сбегать в банкомат за деньгами, вместо этого позвонила в полицию.

- В прошлом году в это же время меня уже пытались обмануть таким же способом. Но тогда я растерялась, — рассказала женщина.

По предварительным данным, за несколько дней мошенники в Саратове выманили уже более 200 тыс. рублей. Вероятно, список жертв еще будет дополняться, считают в полиции. Если кто-то узнал этих людей и уже пострадал от их действий, нужно обратиться по телефону: 8 (8452) 747-016 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708247" frameborder="0"></iframe> Мошенники из Пятигорска задержаны в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU