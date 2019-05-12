«Протон-Саратов» сумел сохранить место в Суперлиге

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-12T08:32:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Волейбольный «Протон-Саратов» сохранил место в Суперлиге.

В Нижнем Новгороде 11 мая в третьем матче переходной серии саратовский волейбольный клуб обыграл соперников из местной "Спарты" в борьбе за место в турнире. Счет в партиях 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

До тех пор саратовская команда выиграла два матча у "Спарты" в Саратове.

Напомним, регулярный Чемпионат «Протон-Саратов» завершил на последнем, 12 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU