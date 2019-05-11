Скончался мужчина, которого вместе с женщиной сбил микроавтобус на Кумыске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-11T14:11:39+03:00

Врачи несколько дней боролись за его жизнь

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Получивший тяжелые травмы в результате ДТП в Саратове мужчина скнчался.

Напомним, его вместе с женщиной 7 мая на Кумысной поляне попали под колеса, когда они попытались перейти дорогу сзади стоявшего автобуса, в отдалении от пешеходного перехода Они не убедились в безопасности и на большой скорости их сбил микроавтобус Volkswagen, следовавший во встречном направлении.

Людей буквально смело с дороги, оба получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU