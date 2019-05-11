Степные пожары полыхали накануне в Ершовском районе
Они были достаточно заметными со спутников
Фрагмент спутниковой карты с точками пожаров
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По данным сервиса спутниковой регистрации пожаров http://fires.ru/, на территории Саратовской области в минувшие сутки заметные пожары произошли на территории Ершовского района возле поселка Прудовой. Спутник зафиксировал 10 мая в районе поселка четыре термоточки общей площадью 3,46 кв. км.
Как сообщили в МЧС, за вчерашние сутки было зафиксировано 10 возгораний в Саратове и 25 – в муниципальных районах Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU