2019-05-11T11:19:34+03:00
Происшествия

Виновником аварии с младенцем в Саратове признан водитель «десятки»

Стали известны подробности ДТП в центре Саратова, где пострадал 7-месячный малыш
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Авария произошла 10 мая в 07:00 напротив дома № 353 по улице Большая Горная в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, 43-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на перекресток на «красный». Проскочить на запрещающий сигнал светофора не получилось и «десятка» столкнулась с «Лада-213100». Водитель «Нивы» не смог уйти от столкновения, удар был такой силы, что она перевернулась.

Во внедорожнике пострадала находившаяся у матери на руках 7-месячная девочка. Она была госпитализирована бригадой ЦМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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