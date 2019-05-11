С охраняемой парковки в Саратове угнали скутер

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-11T10:35:25+03:00

Кража произошла ночью в День Победы

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Рано утром 9 мая в полицию обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже скутера. Транспортное средство пропало в 4:20 утра с территории охраняемой парковки в Ленинском районе Саратова, на 3-й Дачной.

Стоимость похищенного скутера KN 110-6 virago оценили в 10 000 рублей.

На следующий день сотрудники уголовного розыска доставили в полицию 20-летнего ранее не судимого парня, который признался в краже скутера.

Воришку отпустили под подписку о невыезде, заведя на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU